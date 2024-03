Ο Βραζιλιάνος άλλοτε διεθνής Ντάνι Άλβες πέρασε 14 μήνες στη φυλακή και αφού κατέβαλε την εγγύηση του ενός εκατομμυρίου αποφυλακίστηκε

Μετά από σχεδόν 14 μήνες φυλάκισης, ο Ντάνι Άλβες αποφυλακίζεται αφού κατάφερε να συγκεντρώσει το εκατομμύριο ευρώ που απαιτούνταν για την εγγύηση, όπως επιβεβαίωσε το Ανώτατο Δικαστήριο της Καταλονίας στις 11:30 π.μ. Το Δικαστήριο της Βαρκελώνης συμφώνησε στην προσωρινή αποφυλάκισή του την Τετάρτη 20 Μαρτίου, και μέχρι αυτή τη Δευτέρα τα χρήματα δεν είχαν κατανεμηθεί. Να θυμίσουμε ότι ο ποδοσφαιριστής έχει καταδικαστεί για βιασμό σε τέσσερα χρόνια και έξι μήνες φυλάκιση.

Ο ποδοσφαιριστής κατάφερε τελικά να συγκεντρώσει το ποσό μετά από έντονες ημέρες διαπραγματεύσεων. Αρχικά, όλα τα βλέμματα στράφηκαν προς την οικογένεια Νεϊμάρ, η οποία βοήθησε τον Ντάνι Άλβες στην αρχή της υπόθεσης και του έδωσε 150.000 ευρώ, τα οποία αργότερα χρησίμευσαν για να μετριάσουν την ποινή. Οι λογαριασμοί του είχαν παγώσει και είχε περισσότερες δυσκολίες από ό,τι αναμενόταν.

Την περασμένη Παρασκευή, ο Βραζιλιάνος ζήτησε μια επιπλέον ώρα για να καταβάλει εγγύηση: από τις 2:00 μ.μ. έως τις 3:00 μ.μ. Οι προσπάθειες αυτό το Σάββατο και την Κυριακή γύρω του ήταν καρποφόρες.

