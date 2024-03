Βαρκελώνη με 5.50, Λονδίνο με 4.05

Σκληρό αουτσάιντερ η Πόρτο στο Emirates, παίζουν τους κόπους μιας σεζόν Μπαρτσελόνα και Νάπολι. Ανάλυση και προγνωστικά.

Η δράση επιστρέφει στο Champions League, με τις ρεβάνς για την φάση των 16 της διοργάνωσης. Στο πρόγραμμα της Τρίτης οι αναμετρήσεις Άρσεναλ - Πόρτο και Μπαρτσελόνα - Νάπολι.



Στο Λονδίνο, η Άρσεναλ καλείται να ανατρέψει το 1-0 της ήττας στην Πορτογαλία. Οι «κανονιέρηδες» τα βρήκαν σκούρα από την καλά οργανωμένη άμυνα της Πόρτο και παρά το 62% στην κατοχή μπάλας, αλλά και τα 10 κερδισμένα κόρνερ, ολοκλήρωσαν το ματς με μηδέν τελικές στον στόχο και 0.53 xG.



Η ομάδα του Αρτέτα ωστόσο είναι σε καλό αγωνιστικό φεγγάρι συνολικά, καθώς μετράει οκτώ συνεχόμενες νίκες στην Premier League μετά και το οριακό 2-1 επί της Μπρέντφορντ. Ένα σερί αποτελεσμάτων που την φέρνει στην κορυφή της βαθμολογίας, ισόβαθμη με τη Λίβερπουλ και στο +1 από την Μάντσεστερ Σίτι.



Η Πόρτο αντιμετωπίζει δυσκολίες στις εντός συνόρων υποχρεώσεις της φέτος. Στο -7 απο την πρωτοπόρο Σπόρτινγκ και έξι βαθμούς μακριά από την 2η Μπενφίκα, δύσκολα θα καταφέρει να πάρει ένα εισιτήριο για το επόμενο Champions League. Στο φετινό ωστόσο έχει κάτι παραπάνω από ικανοποιητική παρουσία.



Στη φάση των ομίλων έχασε την πρώτη θέση του Group H στην ισοβαθμία με την Μπαρτσελόνα. Και πάει με προβάδισμα στη ρεβάνς του Emirates, μετά το 1-0 του πρώτου αγώνα στο Dragao. Εξαιρετική τακτικά, προσάρμοσε το πλάνο της και «χτύπησε» στις καθυστερήσεις, με τον Γκαλένο να πετυχαίνει το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης. Σε καλή κατάσταση γενικότερα, καθώς στα 15 πιο πρόσφατα παιχνίδια της σε πρωτάθλημα, Κύπελλο και Ευρώπη, έχει μόλις μια ήττα.



Όταν πιάνει ρυθμό η Άρσεναλ, μοιάζει ασταμάτητη. Και φαντάζει πολύ δύσκολα η επίθεση της να μείνει στο μηδέν για δεύτερο συνεχόμενο ματς με την Πόρτο. Είναι το φαβορί για να ανατρέψει τα εις βάρος της δεδομένα, εντούτοις ο άσος είναι πολύ χαμηλά. Η Πόρτο είναι σκληρή και μάλλον βολεύεται σε παιχνίδι μιας επαφής και πίσω από τη μπάλα. Το συνδυαστικό στοίχημα Goal/Goal & Να σκοράρει ο Σάκα σε απόδοση 4.05 στο Bet Builder της Stoiximan.



Στη Βαρκελώνη, η Μπαρτσελόνα υποδέχεται τη Νάπολι στη ρεβάνς του 1-1 της Ιταλίας. Ήταν καλύτερη στο πρώτο ματς, φλύαρη ωστόσο επιθετικά και στις έξι on target τελικές βρήκε μόνο ένα γκολ, αυτό του Λεβαντόβσκι στο 60'. Στη μοναδική προσπάθεια των «παρτενοπέι» εντος στόχου, δέχθηκε την ισοφάριση στο 75'.



Είναι χαρακτηριστικό, πως ενώ είχε συνολικά διπλάσιες τελικές στο ματς, η Μπαρτσελόνα ολοκλήρωσε το ματς με 0.74 xG αντί 0.95 xG της Νάπολι. Πέντε νίκες και δύο ισοπαλίες έχουν οι «μπλαουγκράνα» στα επτά τελευταία παιχνίδια τους στη La Liga, είναι ωστόσο στο -8 από την πρωτοπόρο Ρεάλ Μαδρίτης και πολύ δύσκολα θα μπουν ξανά στη μάχη του τίτλου.



Κακή σεζόν για τη Νάπολι, που σε καμία περίπτωση δεν έδειξε ικανή να υπερασπιστεί τον τίτλο που κατέκτησε πέρσι στην Serie A. Αλλαγές προπονητών, γκρίνια, κακό κλίμα γενικά στα αποδυτήρια και μοναδική διέξοδος το Champions League.



Δεν υστέρησε ιδιαίτερα στο πρώτο ματς με την Μπαρτσελόνα, δίκαιο το τελικό αποτέλεσμα, εντούτοις καλείται τώρα να τα βγάλει πέρα στο Camp Nou. Δεν έχει ωστόσο και την καλύτερη ψυχολογία, αφού μπορεί να μετράει πέντε ματς με δύο νίκες και τρεις ισοπαλίες στη Serie A, εντούτοις το πρόσφατο 1-1 με την Τορίνο εντός την άφησε στο -7 από την τετράδα. Μεσοεπιθετικά είναι ιδιαίτερα ικανή, υστερεί ωστόσο στην ανασταλτική της λειτουργία.



Η Μπαρτσελόνα είναι γενικά σε πίεση φέτος, ωστόσο η προοπτική διάκρισης στο Champions League της δίνει κίνητρο. Η Νάπολι στα μεγάλα ματς δεν πείθει φέτος και δύσκολα θα σταθεί όρθια στη Βαρκελώνη. Το συνδυαστικό στοίχημα 1 & Γκιουντογάν Over 0,5 προσπάθειες στην εστία & Μπαρτσελόνα Over 2,5 κόρνερ 1ο ημίχρονο σε απόδοση 5.50 στο Bet Builder της Stoiximan.



*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

