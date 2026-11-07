Κάλιαρι - Φροζινόνε 1-0: Της έκοψε τη φόρα
Το... τρένο της Φροζινόνε έκανε στάση στη Σαρδηνία, όπου ηττήθηκε 1-0 από την Κάλιαρι και έμεινε χωρίς βαθμό για πρώτη φορά μετά από τέσσερις αγωνιστικές στη Serie A.
Το εξαιρετικό σουτ του Αντόπο στο 38ο λεπτό έκρινε την αναμέτρηση, με τους γηπεδούχους να επιστρέφουν στα θετικά αποτελέσματα μετά από δύο συνεχόμενες ήττες και να ανεβαίνουν στην όγδοη θέση της βαθμολογίας. Οι νεοφώτιστοι από την άλλη, παρέμειναν έκτοι.
Μοιρασιά είχαμε στο Τορίνο, όπου η τοπική ομάδα έμεινε στο 1-1 με τη Λέτσε. Το ματς κρίθηκε στο δεύτερο μέρος, με την Γκρανάτα να παίρνει το προβάδισμα με αυτογκόλ του Γκασπάρ στο 60' και τους φιλοξενούμενους να ισοφαρίζουν στο 73' με τον Ντρι.
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