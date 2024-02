Με ποινή μιας αγωνιστικής και πρόστιμο 2.500 ευρώ τιμώρησε τον Κριστιάνο Ρονάλντο η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος της Σαουδικής Αραβίας για την άσεμνη χειρονομία που έκανε στο τελευταίο παιχνίδι της Αλ Νασρ.

Η άσεμνη χειρονομία του Κριστιάνο Ρονάλντο έκανε τον γύρο του κόσμου. Ο Πορτογάλος σταρ «απάντησε» στους οπαδούς της Αλ Σαμπάμπ, οι οποίοι για να τον «πικάρουν» φώναζαν το όνομα του Λιονέλ Μέσι.

Ο Πορτογάλος ωστόσο τη γλίτωσε εξωπραγματικά φθηνά. Όπως ανακοίνωσε η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος της Σαουδικής Αραβίας, ο Ρονάλντο τιμωρήθηκε με ποινή μιας αγωνιστικής και το χρηματικό πρόστιμο των 2.500 ευρώ.

Έτσι ο Πορτογάλος θα απουσιάσει από το αποψινό παιχνίδι της Αλ Νασρ με την Αλ Χαζέμ.

