Γιατί τα παιχνίδια της Bundesliga διακόπτονται από τηλεκατευθυνόμενα και μπαλάκια τένις;

Γιατί οι αγώνες της Bundesliga διακόπτονται από τηλεκατευθυνόμενα, μπάλες του τένις και σοκαλατένια νομίσματα; Οι οπαδοί δίνουν... απαντήσεις στα γήπεδα!

Ο αγώνας του Σαββάτου μεταξύ της Χάνσα Ροστόκ και του Αμβούργου για τη 2η κατηγορία της Γερμανίας είχε αναμφίβολα μια στιγμή που θα εμφανίζεται σε όλες τις αναφορές της σεζόν και πιθανώς μία μέρα και σε ντοκιμαντέρ. Ο αγώνας αυτός διεκόπη προσωρινά γιατί δύο καπνογόνα που βρίσκονταν πάνω σε... τηλεκατευθυνόμενα αυτοκινητάκια προκάλεσαν... χάος!

Οι οπαδοί των γηπεδούχων χρησιμοποίησαν αυτόν τον τρόπο προκαλώντας την ταλαιπωρία των security του γηπέδου που τα κυνηγούσαν. Μια στιγμή που αποτύπωσε ξεκάθαρα την αποτυχία των Αρχών να σταματήσουν τη διαμαρτυρία των οπαδών απέναντι στα σχέδια της DFL να πουλήσει ένα μερίδιο των μελλοντικών τηλεοπτικών δικαιωμάτων με αντάλλαγμα εισφορά ξένου κεφαλαίου. Πρόκειται για μία επικείμενη συμφωνία της Λίγκας με εταιρείες ιδιωτικών μετοχών, την «Blackstone Inc» και την «CVC».

Παρόμοιες εικόνες υπήρξαν και το προηγούμενο βράδυ στη Bundesliga. Ο αγώνας μεταξύ της Κολωνίας και της Βέρντερ Βρέμης διεκόπη έπειτα από ασυνήθιστες διαμαρτυρίες. Συγκεκριμένα οι οπαδοί των γηπεδούχων πέταξαν μικρά μοντέλα αυτοκινήτων και μπάλες του τένις στο γήπεδο RheinEnergieStadion.

«Μα γιατί αυτοκίνητα;» θα ρωτήσει κάποιος. Ε λοιπόν… «δεν θα είμαστε τηλεκατευθυνόμενοι», είναι η απάντηση όπως έγραφε ένα πανό των Ultras στο στάδιο RheinEnergie.

There was over 10 minutes of stoppage time added in the first half of Dortmund-Freiburg after fans threw tennis balls and coins onto the pitch in protest.



Bundesliga fans have protested since December when the league approved a new investor deal. pic.twitter.com/2LgUcsoitc