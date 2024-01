Σε νέα μορφή διαμαρτυρίας για την είσοδο επενδυτών στη Bundesliga προχώρησαν οπαδοί στη Γερμανία, πετώντας σοκολατένια νομίσματα σε γήπεδα την ώρα του αγώνα.

Το πράσινο φως που άναψε η DFL για την είσοδο ιδιωτών επενδυτών στο γερμανικό ποδόσφαιρο εξακολουθεί να βρίσκει αντίσταση από τον φίλαθλο κόσμο.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η νέα διαμαρτυρία που παρατηρήθηκε στις αναμετρήσεις Κολωνία - Ντόρτμουντ και Χάιντενχαϊμ - Βόλφσμπουργκ, εκεί όπου οι οπαδοί πέταξαν σοκολατένια νομίσματα εντός του γηπέδου.

Ένα παρόμοιο σκηνικό είχε επαναληφθεί προ ολίγων εβδομάδων στον αγώνα Μπόχουμ - Ουνιόν, με τους οπαδούς να προσπαθούν με κάθε τρόπο να βάλουν... φρένο στις αλλαγές που έρχονται στο γερμανικό ποδόσφαιρο.

Θυμίζουμε πως η είσοδος επενδυτών υπερψηφίστηκε τον Δεκέμβριο από τις ομάδες της πρώτης και της δεύτερης κατηγορίας του γερμανικού ποδοσφαίρου για πρώτη φορά στην ιστορία, με τα τηλεοπτικά δικαιώματα των αγώνων να έχουν τεθεί προς πώληση.

12’ Malen gives Dortmund the lead but play interrupted as Köln supporters throw what look like chocolate coins into the goalmouth.#bundesliga pic.twitter.com/DvN5uNmGZ9