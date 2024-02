Οι διαμαρτυρίες για την είσοδο επενδυτών στο γερμανικό ποδόσφαιρο όχι μόνο συνεχίζονται, μα γίνονται ταυτόχρονα ολοένα και πιο... ευρηματικές.

Οι οπαδοί στη Γερμανία εξακολουθούν να είναι έξαλλοι με τις σεισμικές αλλαγές που βλέπουν να απλώνονται στον ορίζοντά τους, μετά το ηχηρό «ναι» της DFL στις ιδιωτικές επενδύσεις. Από την πρώτη στιγμή, δεν δίστασαν να εναντιωθούν σε αυτές, διαμαρτυρόμενοι μαζικά.

Οι διαμαρτυρίες τους δε, τείνουν να γίνονται ολοένα και πιο ευρηματικές, αφού ξεκίνησαν από σοκολατένια νομίσματα και πλέον έχουν καταλήξει σε... τηλεκατευθυνόμενα! Αυτό τουλάχιστον συνέβη στο Ρόστοκ - Αμβούργο της δεύτερης κατηγορίας, το οποίο χρειάστηκε να διακοπεί για λίγο, μιας και οι οπαδοί των γηπεδούχων έβαλαν στο γήπεδο δύο τηλεκατευθυνόμενα αμάξια με καπνογόνα στα χρώματα της ομάδας, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν κατά των επικείμενων αλλαγών!

Remote controlled cars stormed the pitch during Hansa Rostock vs Hamburg 🇩🇪pic.twitter.com/c1KLFVVfPt