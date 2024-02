Σε... νέα κόντρα ήρθαν οι Καρίμ Μπενζεμά και Μαρσέλο Γκαγιάρδο, καθώς ο Αργεντινός τεχνικός ζήτησε από τον Γάλλο να προπονηθεί μόνος του και εκείνος αρνήθηκε, αποχωρώντας από την προπόνηση της Αλ Ιτιχάντ.

Στα... μαχαίρια συνεχίζουν να βρίσκονται οι Καρίμ Μπενζεμά και Μαρσέλο Γκαγιάρδο.

Συγκεκριμένα, ο Αργεντινός τεχνικός έδιωξε τον Γάλλο στράικερ από το ομαδικό πρόγραμμα και του ζήτησε να προπονηθεί μόνος του. Ωστόσο ο 36χρονος επιθετικός αρνήθηκε να κάνει ατομικό πρόγραμμα και αποχώρησε από την προπόνηση της Αλ Ιτιχάντ.

Υπενθυμίζουμε πως ο Μπενζεμά είχε ζητήσει να αποχωρήσει από τη Σαουδική Αραβία και την Αλ Ιτιχάντ στο μεταγραφικό παζάρι του Ιανουαρίου, ωστόσο οι Σαουδάραβες αρνήθηκαν να τον αφήσουν. Παρόλα αυτά τις τελευταίες ώρες επιβεβαίωσε την παραμονή του στην ομάδα αν και έμεινε εκτός αποστολής από τη φιλική αναμέτρηση κόντρα στην Αλ Τάι.

