Η Αλ Ιτιχάντ ανακοίνωσε την πρόσληψη του Μαρσέλο Γκαγιάρδο για την άκρη του πάγκου της μέχρι και τον Ιούνιο του 2025.

Η διοίκηση της ομάδας από τη Σαουδική Αραβία αποφάσισε να δώσει τα «κλειδιά» της στον 47χρονο Αργεντινό τεχνικό, του οποίου το όνομα είχε ακουστεί για αρκετές ευρωπαϊκές ομάδες το περασμένο καλοκαίρι.

Υπενθυμίζουμε πως ο Γκαγιάρδο στο παρελθόν, είχε κάτσει στον πάγκο της Νασιονάλ από την Ουρουγουάη (2011-12) και της αγαπημένης του Ρίβερ Πλέιτ (2014-2022), με την οποία κατέκτησε τα... πάντα.

Η ανακοίνωση της Αλ Ιτιχάντ:

Thrilled to welcome Gallardo, our new coach from Argentina! 👏#غاياردو_اتحادي

#Gallardo2Ittihad pic.twitter.com/h8vUgGpTQL