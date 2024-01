Την επιθυμία του να αποχωρήσει από την Αλ Ιτιχάντ μέσα στον μήνα ανακοίνωσε στον σύλλογο ο Καρίμ Μπενζεμά.

Όλο και πιο κοντά προς την έξοδο του από την Αλ Ιτιχάντ βρίσκεται ο Καρίμ Μπενζεμά. Ο Γάλλος σούπερ σταρ αποφάσισε οριστικά και σύμφωνα με τα Μέσα της πατρίδας του ανακοίνωσε την επιθυμία του να αποχωρήσει στους ανθρώπους της ομάδας από τη Σαουδική Αραβία.

Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο «AFP» ο Μπενζεμά επικοινώνησε σήμερα την απόφαση τους στους ανθρώπους της Αλ Ιτιχάντ, με το περιβάλλον του να υποστηρίζει ότι ο άλλοτε ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης νιώθει έντονη πίεση μετά τα όσα έχουν συμβεί τις τελευταίες εβδομάδες. Μάλιστα οι Γάλλοι τονίζουν ότι ο Μπενζεμά ζήτησε να αποχωρήσει προσωρινά, αφήνοντας έτσι ανοιχτό το παράθυρο του δανεισμού και της επιστροφής του στη Σαουδική Αραβία στο τέλος της σεζόν.

Το όνομα του Μπενζεμά έχει «παίξει» το τελευταίο διάστημα με πολλές ομάδες της Premier League, με τις Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Τσέλσι και Άρσεναλ να έχουν συνδεθεί περισσότερο με την περίπτωση του άλλοτε επιθετικού της Ρεάλ Μαδρίτης. Στο «κόλπο» φέρεται να βρίσκεται και η Λυών η οποία ωστόσο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να φτάσει κοντά στις οικονομικές απολαβές του Γάλλου φορ.

