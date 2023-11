Ο Μαρσέλο Γκαγιάρδο υπέγραψε το συμβόλαιό του με την Αλ Ιτιχάντ και θα είναι ο προπονητής της μέχρι και τον Ιούνιο του 2025.

Ο Μαρσέλο Γκαγιάρδο υπέγραψε το συμβόλαιό του με την Αλ Ιτιχάντ!

Ο 47χρονος Αργεντινός τεχνικός έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο διάρκειας 18 μήνων και θα παραμείνει στον πάγκο της ομάδας των Καρίμ Μπενζεμά και Ν'Γκολό Καντέ μέχρι και τον Ιούνιο του 2025. Στο συμβόλαιό του υπάρχει και η οψιόν επέκτασης μεταξύ των δύο πλευρών επέκτασης έως τον Ιούνιο του 2027.

Αυτή είναι η πρώτη ομάδα που αναλαμβάνει εκτός Νότιας Αμερικής ο Μουνιέκο, μετά τις Νασιονάλ και Ρίβερ Πλέιτ, με την οποία κατέκτησε σχεδόν τα πάντα. Tο ντεμπούτο του Γκαγιάρδο μπορεί να γίνει την Παρασκευή (24/11) απέναντι στην Αλ Ετιφάκ για το πρωτάθλημα Σαουδικής Αραβίας. Επιπλέον, η επίσημη παρουσίασή του αναμένεται να πραγματοποιηθεί τις επόμενες ώρες.

Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με την «Ole» θα γίνει ο τρίτος πιο ακριβοπληρωμένος προπονητής παγκοσμίως, με ετήσιες απολαβές 15 εκατομμύρια ευρώ. Μπροστά του υπάρχει η πρόκληση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, όπου αν περάσεις τις δύο πρώτες φάσεις στα ημιτελικά θα αντιμετωπίσει τη Φλουμινένσε, η οποία κατέκτησε το Copa CONMEBOL Libertadores. Οι Ματίας Μπισκάι και ο Ερνάν Μπουχάν θα είναι οι άμεσοι συνεργάτες του, με τους οποίους δουλεύει μαζί από το 2014 και τη Ρίβερ Πλέιτ.

🚨🇸🇦 Marcelo Gallardo has signed the formal contract as new Al Ittihad head coach. Done, sealed and confirmed.



Understand deal will be valid until June 2025 plus option to extend until June 2027, two more years.



He’s arriving in Saudi this weekend to be unveiled as new coach. pic.twitter.com/9QxWPcQJme