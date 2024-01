Κριστιάνο Ρονάλντο: «Η Χρυσή Μπάλα και το βραβείο The Best χάνουν την αξιοπιστία τους»

«Καρφί» Κριστιάνο Ρονάλντο για την αξιοπιστία τόσο της «Χρυσής Μπάλας» όσο και του βραβείου «The Best» της FIFA, τα οποία φέτος πήρε ο Λιονέλ Μέσι.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποφάσισε να μην ψηφίσει στα βραβεία «The Best» της FIFA όπου ο Λιονέλ Μέσι αναδείχθηκε ως ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής στον κόσμο, λίγους μήνες μετά την παραλαβή της όγδοοης Χρυσής Μπάλας.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ της Αλ Νασρ, λίγο μετά τα Globe Soccer Awards όπου παρέλαβε το βραβείο «Μαραντόνα», καθώς πέτυχε 54 γκολ σε 59 ματς και άφησε πίσω του παίκτες όπως Κιλιάν Μπαπέ, Χάρι Κέιν και Έρλινγκ Χάαλαντ (50), παραχώρησε αποκλειστική συνέντευξη στην πορτογαλική «Record» όπου μεταξύ άλλων σχολίασε την αξιοπιστία των δύο πιο σημαντικών ετήσιων βραβείων για τους καλύτερους του ποδοσφαίρου τη «Χρυσή Μπάλα» και το βραβείο «The Best» της FIFA. «Το Βραβείο Χρυσής Μπάλας και το Βραβείο The Best χάνουν την αξιοπιστία τους», ανέφερε συγκεκριμένα.

🗣️ Cristiano Ronaldo: "The Ballon d'Or award and the Best award are losing credibility."



🗞️ Record pic.twitter.com/zwL7bPkClQ — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) January 21, 2024

Μάλιστα σε ερώτηση δημοσιογράφου αν τον ενοχλεί που το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας αναφέρεται ως κατώτερο, ενώ για παράδειγμα, ο Μέσι κέρδισε πρόσφατα το βραβείο The Best ενώ αγωνιζόταν σχεδόν όλη τη χρονιά στο MLS, ο «CR7» ανέφερε: «Έχω συνηθίσει σε αυτό και ξέρω πώς λειτουργούν αυτοί οι οργανισμοί. Ειλικρινά, δεν έχω παρακολουθήσει την τελετή απονομής των βραβείων The Best».