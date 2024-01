Ο Λιονέλ Μέσι κατέκτησε το βραβείο «The Best» της FIFA, κερδίζοντας 107 ψήφους από τους αρχηγούς των εθνικών ομάδων, έναντι των 64 του Έρλινγκ Χάαλαντ.

The Best για ακόμη φορά στην καριέρα του ο Λιονέλ Μέσι. Λίγους μήνες μετά την παραλαβή της όγδοης Χρυσής Μπάλας, ο Αργεντίνος σούπερ σταρ σάρωσε και στα βραβεία της FIFA και κατέκτησε το βραβείο του καλύτερου ποδοσφαιριστής της χρονιάς, παρότι δεν έδωσε το «παρών» στα γκαλά.

Παρότι ο Μέσι είχε τους ίδιους ακριβώς βαθμούς με τον Χάαλαντ, η μεγάλη διαφορά στις ψήφους των αρχηγών των εθνικών ομάδων ήταν αυτή που έκρινε και τον νικητή, καθώς σύμφωνα με την FIFA, σε περίπτωση ισοβαθμίας, τότε οι ψήφοι των αρχηγών πολλαπλασιάζονται επί πέντε.

