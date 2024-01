Μέσι, Μπαπέ και Χάαλαντ δεν ταξίδεψαν στο Λονδίνο για τα βραβεία «The Best» της FIFA, σε μια τελετή όπου θα απονεμηθεί ο τίτλος του κορυφαίου για το 2023.

Γνωστός θα γίνει το βράδυ της Δευτέρας (15/1) ο νικητής του βραβείου «The Best» ως ο κορυφαίος παίκτης του κόσμου για το 2023, με τους Λιονέλ Μέσι, Έρλινγκ Χάαλαντ και Κιλιάν Μπαπέ να είναι οι τρεις τελικοί διεκδικητές του βραβείου.

Από νωρίς διάσημοι αστέρες του ποδοσφαίρου όπως οι Πεπ Γκουαρδιόλα, Ανρί και Ρονάλντο Ναζάριο παρευρέθηκαν στην εκδήλωση, η οποία ωστόσο περισσότερο σημαδεύτηκε από την απουσία των τριών υποψηφίων.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν από την Αγγλία, κανείς από τους Μέσι, Χάαλαντ και Μπαπέ δεν ταξίδεψε στο Λονδίνο για να βρεθεί δια ζώσης στην τελετή, κάτι που σημαίνει πως δεν θα παραλάβει απόψε και το βραβείο.

Μέσι και Χάαλαντ φαίνεται να έχουν το προβάδισμα αντί του Κιλιάν Μπαπέ για το βραβείο, με τους δυο αστέρες να δίνουν ακόμα μια μάχη για ατομική διάκριση μετά τη Χρυσή Μπάλα που πέρασε τελικά στα χέρια του Αργεντινού.

