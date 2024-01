Ο Μανέ παντρεύτηκε 18χρονη, με την οποία είχε σχέση δυο… χρόνια! (vid)

O Σαντιό Μανέ παντρεύτηκε στο Ντακάρ την 18χρονη Αϊσά Ταμπά, με την οποία είχε σχέση τα τελευταία χρόνια.

Ο Σαντιό Μανέ παντρεύτηκε στο Ντακάρ της Σενεγάλης την 18χρονη, Αϊσά, με την οποία είχε σχέση την τελευταία διετία. Ο πρώην σταρ της Λίβερπουλ ανυπομονούσε να τελειώσει η μνηστή του το σχολείο για να δημοσιοποιήσει τη σχέση τους. Ο γάμος έγινε στις 7 Ιανουαρίου, μόλις έξι ημέρες πριν την έναρξη του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής. Ο 31χρονος είχε φροντίσει να κρατήσει τη σχέση μυστική, δεν αναρτούσε τίποτα στα social media, αφού ήθελε να την προστατεύσει.

Το 2022, ωστόσο, είχε μιλήσει ανοιχτά για τη γυναίκα που ήθελε να παντρευτεί «Έχω δει πολλά κορίτσια να με ρωτούν γιατί δεν είμαι παντρεμένος, συγνώμη που μπορεί να σπαταλάτε τον χρόνο σας. Η γυναίκα που θα παντρευτώ δεν θα είναι στα social media. Θέλω να παντρευτώ μια γυναίκα που σέβεται τον Θεό και προσεύχεται. Ο καθένας έχει τον δικό του τρόπο να επιλέγει την αγάπη του».

A very simple and humble man, congratulations Sadio mane



May Allah bless ur Union pic.twitter.com/oR8Ed2G41F