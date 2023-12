Το τσουχτερό κρύο δεν... είπε τίποτα στους Γροιλανδούς και το παραδοσιακό ντέρμπι του Νουκ που λαμβάνει χώρα κάθε παραμονή Πρωτοχρονιάς παίχτηκε κανονικά.

Το ποδόσφαιρο επιβιώνει και στις… πολικές θερμοκρασίες! Η μπάλα άλλωστε δεν σταματά να κυλά ούτε στη Γροιλανδία. Μπορεί το ποδόσφαιρο της χώρας του αρκτικού κύκλου να είναι πιο γνωστό για το ετήσιο πρωτάθλημα που… σφηνώνεται κάθε χρόνο σε μόλις επτά (!) ημέρες, ωστόσο αυτή δεν είναι η μόνη σχετική με την μπάλα παράδοση.

🇬🇱 Greenland is known for its one-week season in August - the shortest in world football - but locals in Nuuk will be braving the elements to play today too.



The traditional New Year's Eve game between capital clubs NÛK & GSS will take place in temperatures of around -6 degrees. pic.twitter.com/uiCfw9ZJ3u