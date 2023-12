O 38χρονος Κριστιάνο Ρονάλντο έκλεισε το 2023 ως πρώτος σκόρερ της χρονιάς, σκόραρε στο τελευταίο του παιχνίδι και έφτασε τα 54 γκολ.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο «μάτωσε» τα αντίπαλα δίχτυα στην πρώτη του χρονιά στη Σαουδική Αραβία. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ έκλεισε το 2023 ως πρώτος σκόρερ του πλανήτη και μάλιστα στο τελευταίο ματς με την Αλ Ταβοόν βρήκε δίχτυα στη νίκη της Αλ Νασρ με 4-1, με το κοντέρ να σταματάει στα 54 γκολ μέσα στο ημερολογιακό έτος στις 59 εμφανίσεις του τόσο με την ομάδα του (43) όσο και με τη φανέλα της Πορτογαλίας (10).

Πίσω από τον CR7 έμειναν οι Χάρι Κέιν και Κιλιάν Μπαπέ, οι οποίοι σκόραραν 52 φορές, ενώ ο Έρλινγκ Χάααλντ δεν έπαιξε στα τελευταία δυο παιχνίδια της Μάντσεστερ Σίτι και έμεινε στα 50 τέρματα. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ βγήκε πρώτος σκόρερ της χρονιά για πέμπτη φορά στη σπουδαία καριέρα του.

CRISTIANO RONALDO IS THE TOP SCORER OF 2023 WITH 54 GOALS 🍾 pic.twitter.com/pfftIZcbff