Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είδε να μην του δίνεται καθαρό πέναλτι στο παιχνίδι με την Αλ Ριγιάντ, καθώς μετά τις έντονες διαμαρτυρίες του, απάντησε όπως αυτός ξέρει καλύτερα, συνεισφέροντας με γκολ και ασίστ.

Δύο παιχνίδια χωρίς γκολ ήταν πολλά για τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ ήταν και πάλι καταλυτικός για την Αλ Νασρ, καθώς είχε ένα γκολ και μια ασίστ στη νίκη της ομάδας του με 4-1 απέναντι στην Αλ Ριγιάντ.

Πριν πετύχει το γκολ του ωστόσο, ο 38χρονος σούπερ σταρ είδε να μην του δίνεται ένα πεντακάθαρο πέναλτι, όταν σε μια προσπάθεια του να σκοράρει, ο αμυντικός της αντίπαλης ομάδας σταμάτησε πάνω στη γραμμή την μπάλα με το χέρι, με τον διαιτητή του αγώνα και τον VAR να μην βλέπουν την παράβαση, οδηγώντας τον CR7 σε νεύρα και διαμαρτυρίες.

This league is doing everything in its powers to stop Cristiano Ronaldo.



