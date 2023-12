Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πέτυχε γκολ και έδωσε ασίστ στη νίκη της Αλ Νασρ επί της Αλ Ριγιάντ με 4-1 και έφτασε το... νταμπλ - νταμπλ μέσα στη σεζόν.

Επιστροφή στο σκοράρισμα για τον Κριστιάνο Ρονάλντο μετά από δυο εμφανίσεις. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ βρήκε το δρόμο προς τα δίχτυα και μοίρασε ασίστ στην εντός έδρας νίκης της Αλ Νασρ κόντρα στην Αλ Ριγιάντ με 4-1.

Στο 33' ο Σαντιό Μανέ έβγαλε τη σέντρα και ο CR7 εξ επαφής άνοιξε το σκορ. Στο 45+3' ο Κριστιάνο «ζάλισε» έναν αντίπαλο, έβγαλε «γλυκιά» σέντρα και ο Οτάβιο με κεφαλιά - ψαράκι έκανε το 2-0.

