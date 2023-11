Ήταν το 2013, όταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο είδε την ιστορία της απώλειας του πατέρα του να επαναλαμβάνεται με τον αδερφό του, Ούγκο Αβέιρο, να ακολουθεί το συγκεκριμένο μονοπάτι. Τότε ο CR7 έβαλε το μεγαλύτερο στοίχημα του με τον... καλύτερο του φίλο και του έσωσε τη ζωή.

Έχει σκοράρει περισσότερα από 850 γκολ στην καριέρα του. Έχει κατακτήσει αμέτρητους τίτλους και έχει αφήσει το «στίγμα» του στο άθλημα. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ωστόσο συνεχίζει να γράφει ιστορία, αφήνοντας πίσω του το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.

Cristiano Ronaldo has scored a goal for Portugal EVERY year since 2004.pic.twitter.com/vjgN91u8qu — The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) November 18, 2023

Η απώλεια του πατέρα του και το γεγονός ότι δεν κατάφερε να τον δει ποτέ να λάμπει και να φτάνει σε αμέτρητες κορυφές, πληγώνει ακόμα τον Πορτογάλο σούπερ σταρ. Ο Ζοσέ Ντίνις Αβέιρο, «έφυγε» από τη ζωή το 2005 σε ηλικία μόλις 51 ετών λόγω του αλκοόλ. Μπορεί η καριέρα του Ρονάλντο να απογειώθηκε, ωστόσο η απώλεια του πατέρα του παραμένει ένα βαρύ «χτύπημα» για τον ίδιο.

Και με γνώμονα αυτό το γεγονός, έσωσε τη ζωή του αδερφού του. Ήταν το 2013. Ο αδερφός του CR7, Ούγκο Αβέιρο, είχε παρόμοια προβλήματα με τον πατέρα του. Ή και ακόμα μεγαλύτερα, καθώς ήταν εθισμένος τόσο στο αλκοόλ, όσο και στα ναρκωτικά.

Βλέποντας τον αδερφό του να ακολουθεί το ίδιο μονοπάτι με τον πατέρα του και να οδηγείται στην κατρακύλα, ο Πορτογάλος σταρ ταρακουνήθηκε. Θέλησε να του αλλάξει τη ζωή και το έκανε.

Ο Κριστιάνο έβαλε το μεγαλύτερο στοίχημα της ζωής του με τον ίδιο του τον αδερφό. Λίγο μετά την έναρξη της σεζόν 2013/14, οι δυο τους έβαλαν ένα μεγάλο στοίχημα, με στόχο την απεξάρτηση του Ούγκο από τις ουσίες και το αλκοόλ. Εάν ο Ρονάλντο κατακτούσε το Champions League εκείνης της αγωνιστικής περιόδου, τότε ο αδερφός του θα έκοβε τα πάντα και θα έμπαινε και πάλι στον σωστό δρόμο.

This angle of Cristiano Ronaldo's stunning goal last night. 😍pic.twitter.com/myKVIcfHzZ — The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) November 17, 2023

Ο Ρονάλντο είδε να τραυματίζεται στα μισά της σεζόν στο γόνατο. Η νοοτροπία που τον διαφέρει όλα αυτά τα χρόνια δεν τον έριξαν, αλλά αντιθέτως, ο Κριστιάνο δούλεψε σκληρά και επέστρεψε άμεσα. Σκόραρε ασταμάτητα και οδήγησε τη Ρεάλ Μαδρίτης στην κατάκτηση του 10ου Champions League.

Αμέσως μετά το τελικό σφύριγμα στον τελικό με την Ατλέτικο, ο Ρονάλντο έτρεξε προς τον αδερφό του ο οποίος φυσικά ήταν στο γήπεδο. Τον αγκάλιασε, του έδωσε τη φανέλα του και τον κοίταξε με υπερηφάνια.

Ο Ρονάλντο νίκησε το μεγαλύτερο στοίχημα, σώζοντας έτσι τη ζωή του αδερφού του και τον έβγαλε από το μαρτύριο που βίωνε με τον εαυτό του εκείνα τα χρόνια, αποτρέποντας μια νέα ηχηρή απώλεια για την οικογένεια του.