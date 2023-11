Ο Λουίς Πάλμα «τρελαίνει» κόσμο με τις εμφανίσεις του στη Σέλτικ και αποδεικνύεται η μεταγραφή της σεζόν για τους Κέλτες σε αυτό το πρώτο μισό της αγωνιστικής περιόδου.

Η αποχώρηση του Λουίς Πάλμα, ήταν μια αναμενόμενη εξέλιξη στο στρατόπεδο του Άρη. Ο 23χρονος εξτρέμ από την Ονδούρα έμοιαζε να έπιασε το «ταβάνι» του στην Super League, καθώς ήταν έτοιμος για το επόμενο βήμα και μια μεταγραφή σε ένα πρωτάθλημα υψηλότερου επιπέδου.

Τελικά, ο Πάλμα αποχώρησε από τους «κίτρινους» στα τέλη του Αυγούστου με προορισμό τη Γλασκώβη και τη Σέλτικ και σύμφωνα με τα βρετανικά ΜΜΕ το ύψος του deal υπολογίζεται στα 4,8 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων οι περίπου 800.000 πήγαν στη Βίντα, την ομάδα που τον απέκτησε ο Αρης το καλοκαίρι του 2022.

Ο Πάλμα είχε κεντρίσει το ενδιαφέρον των «μεγάλων» της Super League. Ο 23χρονος συνδέθηκε τόσο με την ΑΕΚ, όσο και με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, ωστόσο κανείς δεν ασχολήθηκε «ζεστά» με την περίπτωση του εξτρέμ από την Ονδούρα, ο οποίος τελικά πήρε τη μεγάλη του μεταγραφή στη Σκωτία για λογαριασμό της Σέλτικ που τον απολαμβάνει...

Στις αρχές του καλοκαιριού, οι Κέλτες χρειάστηκε να πουν «αντίο» στον Ζότα. Ο 24χρονος Πορτογάλος ακραίος επιθετικός ήταν κομβικός για τους πρωταθλητές Σκωτίας, καθώς την περασμένη σεζόν μέτρησε 15 γκολ και 12 ασίστ σε 43 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με τη Σέλτικ να βάζει στα ταμεία της σχεδόν 30 εκατομμύρια ευρώ από την παραχώρηση του στην Αλ Ιτιχάντ του Καρίμ Μπενζεμά.

Ο Πάλμα πήγε στη Σέλτικ απευθείας με ευθύνες. Έπρεπε να καλύψει το κενό του Πορτογάλου και να φορέσει τα παπούτσια του με το... καλημέρα του στη Σκωτία. Μια δύσκολη αποστολή, την οποία ωστόσο ο Πάλμα έκανε αποδεκτή, παρότι αποκτήθηκε με το 1/6 του ποσού που έβαλε η Σέλτικ στα ταμεία της από την πώληση του Ζότα.

