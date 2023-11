Μεγαλύτερη από ότι αναμενόταν ήταν τελικά η διαφορά ανάμεσα στον Λιονέλ Μέσι και τον Έρλινγκ Χάαλαντ στις ψήφους της Χρυσής Μπάλας, με τον Αργεντίνο σούπερ σταρ να μετράει 61 πρωτιές.

«Χρυσός» για όγδοη φορά στην καριέρα του είναι από το βράδυ της Δευτέρας ο Λιονέλ Μέσι. Σε μια φαντασμαγορική εκδήλωση που έγινε στο Παρίσι, ο «pulga» κατέκτησε την όγδοη Χρυσή Μπάλα της καριέρας του, γράφοντας ακόμη μια σελίδα στον τεράστιο «μύθο» του.

Μια αναμενόμενη Χρυσή Μπάλα, καθώς τα κατορθώματα του Μέσι στο Παγκόσμιο Κύπελλο τον έχρισαν απόλυτο φαβορί στην τελετή της 31ης του Οκτώβρη, παρότι ο Έρλινγκ Χάαλαντ κατέκτησε το τρεμπλ με τη Μάντσεστερ Σίτι, καταρρίπτοντας κάθε ρεκόρ που είχε να κάνει με τα γκολ. Κανείς ωστόσο δεν φανταζόταν ότι ο «pulga» θα κατακτούσε την όγδοη Χρυσή Μπάλα της καριέρας του με τέτοια άνεση, καθώς το «France Football» γνωστοποίησε όλες τις ψήφους των δημοσιογράφων, με τη διαφορά ανάμεσα στους δύο πρώτους να «σοκάρει».

Πιο συγκεκριμένα, ο Μέσι τερμάτισε στην πρώτη θέση, με 462 πόντους, έχοντας 61 πρωτιές ψήφων. Ο Χάαλαντ που τερμάτισε στη δεύτερη θέση, ολοκλήρωσε την ψηφοφορία με 105 πόντους λιγότερους (357) και μόλις 21 πρωτιές, με τη διαφορά να «τρελαίνει». Ο Μπαπέ που τερμάτισε τρίτος, συγκέντρωσε 270 πόντους, καθώς μόλις πέντε δημοσιογράφοι τον είχαν στην κορυφή των ψήφων τους, ενώ μια πρωτιά κέρδισε και ο Μπερνάρντο Σίλβα, τον οποίο είχε στην κορυφή της λίστας του ο Πορτογάλος δημοσιογράφος.

