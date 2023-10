Από το 2009 έως το 2023 ο Λιονέλ Μέσι δεν αμελεί το... ραντεβού με το πιο «λαμπερό» ατομικό βραβείο. Το ερώτημα όμως παραμένει και το Gazzetta σας καλεί να ψηφίσετε.

Η αστραφτερή τελετή ολοκληρώθηκε, το πιο σαγηνευτικό ατομικό βραβείο του ποδοσφαίρου κατέληξε ξανά στα πιο... γνώριμα χέρια. Ο Λιονέλ Μέσι σάρωσε στην ψηφοφορία και η Χρυσή Μπάλα έγινε δική του για όγδοη φορά. Από το 2009, ως θαυματουργός πιτσιρικάς, μέχρι το 2023, ως μπαρουτοκαπνισμένος βετεράνος. Με χαίτη, με baby face, με κοντό μαλλί και γεμάτο μούσι. Ο Αργεντινός σταρ ήταν πάντα εκεί, στη χειρότερη περίπτωση τουλάχιστον μέσα στην κουβέντα για τους καλύτερους της κάθε χρονιάς. Όπως πανταχού παρόν ήταν και το ίδιο ερώτημα. Και τα ερωτηματικά με το πέρας του χρόνου γίνονταν πάντα και πιο πολλά; Άξιζε ο Μέσι τη Χρυσή Μπάλα;

Lionel Messi:

World Cup

World Cup Golden Ball

Ligue 1



🇳🇴 Erling Halaand:

Champions League

Premier League

FA Cup

Premier League Golden Boot

Premier League Player of the Season

Premier League Young Player of the Season

FWA Men’s Footballer of the Year… pic.twitter.com/Lx3DFa0rrC