Η FIFA απέκλεισε τον Λουίς Ρουμπιάλες από όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με το ποδόσφαιρο σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για τρία χρόνια.

Ο πρώην πρόεδρος της ισπανικής Ομοσπονδίας Λουίς Ρουμπιάλες τιμωρήθηκε από τη FIFA αφού φίλησε χωρίς τη συναίνεσή της την Τζένι Ερμόσο κατά τη διάρκεια του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου εναντίον της Αγγλίας νωρίτερα φέτος.

Ο 46χρονος άρπαξε την Ισπανίδα άσο στους πανηγυρισμούς μετά τη νίκη της Ισπανίας κόντρα στην Αγγλία, με το περιστατικό να αποσπά ευρεία κριτική και τον ίδιο να τίθεται στο επίκεντρο της κατακραυγής και ενώ αρχικά αρνιόταν, να παραιτηθεί τελικώς από τη θέση του επικεφαλής του ποδοσφαίρου στην Ισπανία.

Πλέον δεν θα μπορεί να εργαστεί εντός του παιχνιδιού τουλάχιστον μέχρι το 2026. Μια δήλωση της FIFA τη Δευτέρα επιβεβαίωσε την τιμωρία του.

«Η πειθαρχική επιτροπή της FIFA απαγόρευσε τον Λουίς Ρουμπιάλες, τον πρώην πρόεδρο της Ισπανικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (RFEF), από όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με το ποδόσφαιρο σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για τρία χρόνια, αφού διαπίστωσε ότι ενήργησε κατά παράβαση του άρθρου 13. του Πειθαρχικού Κώδικα της FIFA.

Αυτή η υπόθεση σχετίζεται με τα γεγονότα που συνέβησαν κατά τη διάρκεια του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών της FIFA στις 20 Αυγούστου 2023, για τα οποία ο κ. Ρουμπιάλες είχε τεθεί προσωρινά σε αναστολή για μια αρχική περίοδο 90 ημερών».

