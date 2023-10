Παράξενο περιστατικό συνέβη με τον Λιονέλ Μέσι κι έναν πιτσιρικά όταν αυτός πήγε να σταθεί μπροστά από τον Αργεντινό έχοντας απλωμένη μία φανέλα του Ρονάλντο.

Λίγες ώρες πριν μάθουμε αν ο Λιονέλ Μέσι πιάσει στα χέρια του για την Χρυσή Μπάλα για 8η φορά, ένας πιτσιρικάς θέλησε να τον πικάρει.

Συγκεκριμένα, πλησίασε τον Αργεντινό σούπερ σταρ και τον χαιρέτισε απλώνοντας μπροστά του μια φανέλα του Κριστιάνο Ρονάλντο από την Αλ Νασρ.

Όπως είναι λογικό, ο Λίο δεν... τρελάθηκε από τη χαρά του και μάλλον πιο πολύ παραξενεύτηκε απ' αυτήν την κίνηση.

Θυμίζουμε ότι ο Γιώργος Γιακουμάκης είναι υποψήφιος μαζί με τον Λιονέλ Μέσι και τον Έντουαρντ Λόουεν για το βραβείου του καλύτερου νεοφερμένου παίκτη του MLS για την σεζόν που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Why is this young Cristiano Ronaldo fan messing with Lionel Messi by deliberately holding a CR7 shirt in front of him😭. THE PROVOCATION...🤣.



I understant Lionel Messi' side eye, you can't play in my face and then ask me to check your hand 😭🤣.pic.twitter.com/eCGIvd0FnM