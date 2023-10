Ο Γιώργος Γιακουμάκης είναι υποψήφιος μαζί με τον Λιονέλ Μέσι και τον Έντουαρντ Λόουεν για το βραβείου του καλύτερου νεοφερμένου παίκτη του MLS για την σεζόν που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Μπορεί το MLS να είναι ακόμα σε εξέλιξη και μάλιστα στην πιο κρίσιμη φάση του, τα Play-offs της διοργάνωσης, ωστόσο οι ιθύνοντες της λίγκας βρήκαν λίγο χρόνο για να ανακοινώσουν τις υποψηφιότητες για τα βραβεία της σεζόν.

Μεταξύ αυτών βρίσκεται και ο δικό μας Γιώργος Γιακουμάκης, ο οποίος βρίσκεται ανάμεσα στους τρεις υποψήφιους για το βραβείου του καλύτερου νεοφερμένου παίκτη της σεζόν. Μάλιστα, θα έχει την ιδιαίτερη τιμή να έχει ως αντίπαλο στην συγκεκριμένη κατηγορία τον σούπερ σταρ της διοργάνωσης, Λιονέλ Μέσι. Ο τρίτος υποψήφιος για το βραβείο αυτό είναι ο Έντουαρντ Λόουεν της Σεντ Λούις Σίτι.

Ο 28χρονος Έλληνας επιθετικός ολοκλήρωσε την κανονική διάρκεια της σεζόν έχοντας 17 γκολ σε 27 παιχνίδια, όντας δηλαδή δεύτερος σκόρερ της διοργάνωσης, βοηθώντας την ομάδα του να μπει απευθείας στα Play-offs.

Ο Λιονέλ Μέσι από την άλλη στα έξι παιχνίδια πρωταθλήματος που πρόλαβε να αγωνιστεί σημείωσε ένα γκολ κι έδωσε δύο ασίστ. Όσον για τον Έντουαρντ Λόουεν του Σεντ Λούις, έπαιξε 29 ματς όπου σκόραρε έξι γκολ κι έδωσε εννιά ασίστ.

