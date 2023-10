Λιγοστοί οπαδοί της Λανς που βρέθηκαν στο γήπεδο της Χάβρης για το παιχνίδι των δύο ομάδων, πανηγύρισαν το (εν τέλει ακυρωθέν) γκολ της ομάδας τους και ξέσπασαν συμπλοκές!

Συμπλοκές ξέσπασαν στο γήπεδο της Χάβρης, όταν κάποιοι οπαδοί της φιλοξενούμενης Λανς, πανηγύρισαν επιδεικτικά το γκολ του Σοτόκα στις καθυστερήσεις (το οποίο εν τέλει μέσω VAR ακυρώθηκε και παρέμεινε το 0-0).

Αρχικά, όπως φαίνεται σε βίντεο που έχει κυκλοφορήσει στα social media, οι οπαδοί των γηπεδούχων «απάντησαν» με βροχή αντικειμένων προς την πλευρά τους και στη συνέχεια ξέσπασε συμπλοκή που είχε ως αποτέλεσμα ένας εκ των φίλων της Λανς να χρειαστεί φορείο!

Στα αμιγώς αγωνιστικά η Λανς βρήκε γκολ λύτρωσης στις καθυστερήσεις, όμως το VAR έσβησε γρήγορα το χαμόγελο από το χείλη τους για να διατηρήσει το τελικό 0-0 στην έδρα της Χάβρης.

Δείτε το βίντεο με την ένταση:

20.10.2023🇫🇷Le Havre vs Lens, some Lensois supporters provoked Le Havre supporters, Le Havre hit them https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/1b6drRCLn3