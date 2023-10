Ζωντανές ελπίδες για EURO με Stoiximan Master

Euro 2024: Παιχνίδι – ορόσημο για την Ελλάδα κόντρα στην Ολλανδία, ντέρμπι πρόκρισης για Λουξεμβούργο και Σλοβακία

Η ώρα της αλήθειας στην προκριματική φάση του Euro 2024 έφτασε για την Ελλάδα, που φιλοξενεί την Ολλανδία στην OPAP Arena (21:45). Η Γαλλία με 18 βαθμούς οδηγεί την κούρσα στο Group B και έχει ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση της στην τελική φάση της διοργάνωσης. Η Ελλάδα ακολουθεί στους 12 βαθμούς, με την Ολλανδία στο -3 αλλά και με ένα ματς λιγότερο.



Με τρομερή κεφαλιά του Γιακουμάκη μετά από ασίστ του Τσιμίκα και εξαιρετική εκτέλεση του Μασούρα από γύρισμα του Πέλκα, η ομάδα του Γκουστάβο Πογέτ πέρασε νικηφόρα από το Δουβλίνο. Το τελικό 2-0 υπέρ της Ελλάδας διαμορφώθηκε από το πρώτο μέρος και δεν άλλαξε ως το φινάλε, καθώς οι διεθνείς διαχειρίστηκαν σχετικά εύκολα το προβάδισμα τους.



Η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλο στο γαλανόλευκο στρατόπεδο, που έχει πάντα την «καβάντζα» της δεύτερης ευκαιρίας που προσφέρει το Nations League για το Euro 2024. Εντούτοις η πρόκληση για την αναμέτρηση με τους «οράνιε» είναι μεγάλη, καθώς σε περίπτωση νίκης η Ελλάδα κάνει άλμα πρόκρισης, ενώ και στο ενδεχόμενο ισοπαλίας διατηρεί ένα μίνιμουμ προβάδισμα μια στροφή πριν το φινάλε.



Η Ολλανδία δεν τα κατάφερε απέναντι στη Γαλλία και ηττήθηκε 1-2 στο Άμστερνταμ. Ο Εμπαπέ με γκολ στο 7' και το 53' έδωσε αέρα δύο τερμάτων στους «τρικολόρ», με τον Χάρτμαν να διαμορφώνει το τελικό σκορ στο 83'.



Οι «οράνιε» φτάνουν στην αναμέτρηση της Νέας Φιλαδέλφειας για ένα 90λεπτο με χαρακτήρα τελικού, καθώς σε περίπτωση ήττας ή ισοπαλίας, η κατάσταση φεύγει από τα χέρια τους και θα περιμένουν συνδυασμό αποτελεσμάτων στη συνέχεια για να πάρουν την πρόκριση. Φυσικά διαθέτουν ένα ρόστερ με αστείρευτο ταλέντο και ποιότητα, συχνά ωστόσο παρουσιάζουν δυσκολία στην πνευματική διαχείριση των αγώνων.



Σπουδαίο παιχνίδι και στο Stade de Luxembourg (21:45) για το Group J, ανάμεσα σε Λουξεμβούργο και Σλοβακία. Μετά την εκτός έδρας ισοπαλία με την Ισλανδία, το Λουξεμβούργο ανέβηκε στους 11 βαθμούς και μείωσε την διαφορά του από την 2η θέση στους δύο.



Μπορεί να διασύρθηκε στα δύο ματς με την Πορτογαλία, με το συνολικό... 15-0(!), ωστόσο ήταν απόλυτα ανταγωνιστικό σε όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια. Βγάζοντας από την εξίσωση τα ματς με τους Ίβηρες, το Λουξεμβούργο κόντρα σε Σλοβακία, Βοσνία, Ισλανδία και Λίχτενσταϊν έχει απολογισμό 3Ν-2Ι-0Η και γκολ 8-2. Τεράστιο το κίνητρο προφανώς, καθώς έχει την ευκαιρία να γράψει ιστορία.



Δύο ήττες έχει η Σλοβακία στον όμιλο, επίσης από την Πορτογαλία. Παιχνίδια εντούτοις στα οποία εμφανίστηκε πολύ ανταγωνιστική. Τόσο στο 0-1 της Μπρατισλάβας, όσο και στο 3-2 του Dragao, η Σλοβακία έφτασε στα όρια της την παρέα του Ρονάλντο.



Με 11 βαθμούς έχει προβάδισμα για την 2η θέση και σίγουρα πείθει πως μπορεί να το διατηρήσει. Είναι σκληρή ομάδα και πειθαρχημένη, έστω και με συγκεκριμένο ποιοτικό ταβάνι. Μετράει 4Ν-1Ι-0Η και γκολ 8-1 στα υπόλοιπα παιχνίδια του ομίλου, παρουσιάζοντας ένα πολύ σοβαρό πρόσωπο ανασταλτικά και κυνικότητα στην επίθεση.



