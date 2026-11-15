Μία ατάκα του Τόμας Τούχελ έφερε την αντίδραση του Λουίς Ντε Λα Φουέντε ενόψει του Ισπανία-Αγγλία.

Ισπανία και Αγγλία κοντράρονται το βράδυ της Κυριακής (15/11) για τη League A του Nations League και από το πουθενά άναψε... φωτιά ανάμεσα σε Τόμας Τούχελ και Λουίς Ντε Λα Φουέντε!

Όλα ξεκίνησαν από μία ατάκα του προπονητή των Τριών Λιονταριών αναφορικά με το πρωτόκολλο κατά του ρατσισμού, με τον Ισπανό εκλέκτορα να σχολιάζει εν συνεχεία πως «δεν υπάρχει ρατσισμός εδώ, κανείς μας δεν είναι ρατσιστής. Πηγαίνετε να το πείτε στον Τόμας».

Ακολούθησε η απάντηση του Γερμανού, ο οποίος αποκρίθηκε ότι «ποτέ δεν μίλησα για ρατσισμό στην Ισπανία, απλά απάντησα ευγενικά σε μία ερώτηση. Ποτέ δεν προσδοκώ ρατσισμό, τα αποδυτήρια είναι το πιο αντι-ρατσιστικό μέρος στον κόσμο. Δημιουργείτε σύγχυση από το πουθενά».

Αυτός θα είναι ο πρώτος αγώνας της Αγγλίας επί ισπανικού εδάφους μετά το 2004, όταν είχαν καταγραφεί ρατσιστικές επιθέσεις από οπαδούς των Ιβήρων σε παίκτες των Τριών Λιονταριών, με τον τότε πρωθυπουργό της Ισπανίας, Χοσέ Λουίς Ροντρίγκεθ Θαπατέρο να καταδικάζει όσα είχαν συμβεί.

Luis de la Fuente, sobre el racismo en el fútbol español: "En España no hay racismo. Coges y se lo dices a Thomas Tuchel". "Así de contundente. En España no hay racismo. Ninguno somos racistas, como en Inglaterra". https://t.co/fKAky2qIk4 — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) November 14, 2026