Εκτος της λίστας των 25 φιναλίστ που θα διεκδικήσουν τον τίτλο του Golden Boy βρέθηκε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, με ονόματα όπως οι Μπέλινγχαμ, Μουσιάλα και Βιρτζ να θεωρούνται φαβορί για το βραβείο.

Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις του Γιάννη Κωνσταντέλια με τη φανέλα του ΠΑΟΚ ανάγκασαν την «Tuttosport» να τον συμπεριλάβει στους 100 υποψήφιους για το βραβείο του Golden Boy, αλλά τελικά ο 20χρονος δεν κατάφερε να βρεθεί ανάμεσα στους φιναλίστ.

Όπως έγινε γνωστό ο μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ δεν είναι ανάμεσα στα 20+5 ονόματα που θα διεκδικήσουν το βραβείο για τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή κάτω των 21 ετών, με τη λίστα να συμπεριλαμβάνει παίκτες παγκόσμιου βεληνεκούς.

Μπέλινγκχαμ, Μουσιάλα, Χόιλουντ, Μπαλντέ και Βιρτζ είναι μόνο μερικοί από τους υποψήφιους που θέλουν να διαδεχτούν στο... θρόνο τον κάτοχο του βραβείου, Γκάβι.

Αναλυτικά η λίστα:

