Ισπανία, Πορτογαλία και Μαρόκο ανεβάζουν ρυθμούς για να είναι όλα έτοιμα στο Μουντιάλ του 2030, με τις τρεις χώρες να θέλουν το γήπεδο του τελικού.

Η Ισπανία, η Πορτογαλία και το Μαρόκο θα διοργανώσουν από κοινού το Παγκόσμιο Κύπελλο το 2030, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη η FIFA. Βέβαια, οι τρεις πρώτοι αγώνες της διοργάνωσης θα διεξαχθούν στην Ουρουγουάη, την Αργεντινή και την Παραγουάη. Όμως μόνο μια χώρα μπορεί να υποδεχθεί τον τελικό του Μουντιάλ. Ποια θα είναι αυτή; Ισπανία ή Μαρόκο;

Στην Ισπανία ήταν πάντα πολύ ξεκάθαροι ότι ο τελικός θα διεξαγόταν στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου», όπως το 1982 όταν η Ιταλία κέρδισε τη Δυτική Γερμανία με 3-1. Δεδομένου ότι οι κανόνες της FIFA ορίζουν ότι ο τελικός πρέπει να διεξαχθεί σε ένα στάδιο με χωρητικότητα τουλάχιστον 80.000 ατόμων, το «Καμπ Νόου» θα μπορούσε να ήταν μια άλλη επιλογή. της Μπαρτσελόνα χωρητικότητας 99.000 ατόμων θα μπορούσε θεωρητικά να είναι μια επιλογή, αλλά η μεγαλύτερη φιλοδοξία της θα ήταν πιθανότατα ένας ημιτελικός.

Ούτε ο Πρωθυπουργός της χώρας, ούτε όμως ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας πήραν θέση, την ίδια ώρα που το Μαρόκο έχει τη φιλοδοξία να φιλοξενήσει τον τελικό στην Καζαμπλάνκα. Επιθυμεί να το κάνει σε ένα γήπεδο που δεν έχει ακόμα κατασκευαστεί, αλλά σχεδιάζεται να γίνει το μεγαλύτερο της χώρας, χωρητικότητας 90.000 ατόμων.

Το «Μετροπολιτάνο» της Ατλέτικο Μαδρίτης χωράει πάνω από 70.000 οπαδούς, αλλά πιθανότατα θα χρησιμοποιηθεί για αγώνες της φάσης των ομίλων και νοκ άουτ. Πολλές άλλες ισπανικές πόλεις και οι σύλλογοι τους στη La Liga είναι επίσης πολύ αισιόδοξοι για τη φιλοξενία αγώνων της φάση των ομίλων. Θυμίζουμε πάντως, πως η ανακαίνιση στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου», κόστισε 1 δις. Ευρώ και θεωρείται ένα από τα πιο σύγχρονα στον κόσμο.

Project: Grand Stadium of Casablanca

Or Mohammed VI Stadium.



-Part of the FRMF stadium restructuring 2026

-100 hectares

-93.000 places

-Will be the official FRMF stadium

-Will house Moroccan football museum

-Malls, Hotels & Restaurants



© CruzyOrtiz#Morocco #Maroc #Football pic.twitter.com/drX6BOJH7P