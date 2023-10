Η FIFA ανακοίνωσε επίσημα πως το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030 θα διεξαχθεί σε Νότια Αμερική, Αφρική και Ευρώπη, καθώς οι αγώνες θα φιλοξενηθούν σε Ουρουγουάη, Αργεντινή, Παραγουάη, Μαρόκο, Πορτογαλία και Ισπανία.

Λίγη ώρα αφού ο πρόεδρος της CONMEBOL, Αλεχάντρο Ντομίνγκες, ο οποίος αποκάλυψε πως οι πρώτοι αγώνες του Μουντιάλ 2030 θα διεξαχθούν σε Ουρουγουάη, Αργεντινή και Παραγουάη, ήρθε και η επισημοποίηση της ανάθεσης του τουρνουά. Όπως ανακοίνωσε η FIFA το επετειακό Παγκόσμιο Κύπελλο θα αρχίσει με τα τρία πρώτα παιχνίδια στη Λατινική Αμερική και θα συνεχιστεί σε Μαρόκο, Πορτογαλία και Ισπανία.

Με πιο απλά λόγια το κορυφαίο ποδοσφαιρικό τουρνουά θα διεξαχθεί σε έξι χώρες και τρεις ηπείρους. Μάλιστα αυτή θα είναι η πρώτη «έκδοση» της διοργάνωσης που θα γίνει σε πάνω από μία ήπειρο. Να επισημάνουμε πως η πρόταση των έξι χωρών ήταν και η μοναδική που έπεσε στο τραπέζι.

Ομόφωνα η εκτελεστική επιτροπή της FIFA αποφάσισε να γίνει ειδική τελετή στην πρωτεύουσα της Ουρουγουάης, το Μοντεβιδέο, στο «Σεντενάριο», στο γήπεδο που έγινε πρώτη φοράς αγώνας Μουντιάλ.

📷

FIFA Council takes key decisions on FIFA World Cup™ editions in 2030 and 2034: Morocco, Portugal and Spain joint bid is the sole candidate to host FIFA World Cup 2030™

➡️https://t.co/cKJec1tIE4 pic.twitter.com/mwLRerCIlg