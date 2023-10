Η ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Σαουδικής Αραβίας υπέβαλε και επίσημα την υποψηφιότητά της για να διοργανώσει το Μουντιάλ του 2034.

Η Σαουδική Αραβία υπέβαλε και επίσημα την υποψηφιότητά της για να διοργανώσει το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2034!

Με επικεφαλής την Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Σαουδικής Αραβίας (SAFF), η χώρα «ονειρεύεται» να φιλοξενήσει το Μουντιάλ του 2034, μετά και την απόσυρσή της από τη διεξαγωγή του τουρνουά του 2030, το οποίο τελικά θα διεξαχθεί σε έξι χώρες και τρεις ηπείρους.

Η Σαουδική Αραβία έχει τη δυνατότητα να προσφέρει μια απαράμιλλη εμπειρία για ένα event που αποτελεί τη γιορτή του ποδοσφαίρου. Πρόκειται άλλωστε για τη χώρα που έχει διοργανώσει μερικά από τα μεγαλύτερα παγκόσμια αθλητικά γεγονότα από το 2018 και μετά.

Οι Σαουδάραβες άλλωστε έχουν φιλοξενήσει πάνω από 50 διεθνείς διοργανώσεις, όπως το ποδόσφαιρο, μηχανοκίνητα αθλήματα, τένις, ιππασία, esports και γκολφ.

Πλέον η απόφαση βρίσκεται στα «χέρια» της FIFA, η οποία προτρέπει χώρες από την Ασία και την Ωκεανία αν υποβάλλουν υποψηφιότητες για τη διοργάνωση.

Member associations from AFC and OFC invited to launch bids for FIFA World Cup 2034™

➡️https://t.co/cKJec1tIE4