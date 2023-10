Μία πολύ όμορφη εικόνα δημιουργήθηκε στις εξέδρες γηπέδου στο Περού, όταν οπαδοί των φιλοξενούμενων σήκωσαν στα χέρια έναν νεαρό με κινητική αναπηρία μαζί με το καροτσάκι του κι εκείνος τραγουδούσε μαζί τους.

Η πρωτοπόρος του πρωταθλήματος στο Περού, Ουνιβερσιτάριο ντε Ντεπόρτες πέρασε με 1-0 από την έδρα της Σέζαρ Βαγιέχο χάρη στο γκολ του Ουρούτι στο 53ο λεπτό και παρ' ότι έμεινε με δέκα παίκτες από το 78ο λεπτό λόγω αποβολής του Ουρένα με απευθείας κόκκινη κάρτα.

Στον δύσκολο αυτό αγώνα της η Ουνιβερσιτάριο είχε στο πλευρό της τους οπαδούς που είχαν ακολουθήσει την ομάδα και παρευρέθηκαν στο γήπεδο της Σέζαρ Βαγιέχο στηρίζοντάς την με το τραγούδι της.

Η παρουσία τους, πέραν του ότι έκανε πιο όμορφη την ατμόσφαιρα του παιχνιδιού, γέννησε μία υπέροχη εικόνα. Κάποια στιγμή οι οπαδοί της σήκωσαν στα χέρια έναν συνοπαδό τους, ο οποίος ήταν καθηλωμένος σ' ένα αναπηρικό καροτσάκι και άρχιζαν να τραγουδούν όλοι μαζί συνθήματα για την ομάδα τους δείχνοντας έτσι την καλή πλευρά του οπαδισμού που τόσο λείπει από το σημερινό ποδόσφαιρο.

Δείτε την τρομερή αυτή σκηνή στο παρακάτω βίντεο:

Football’s for everyone!



Looks like this Universitario Deportes fan enjoyed his team’s 1-0 win in Trujillo, away to Universidad Cesár Vallejo. La U are joint top of the Peruvian Primera 🇵🇪 pic.twitter.com/SAgMhn4iRo