H Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA ανακοίνωσε την επαναφορά των ρωσικών ομάδων ανηλίκων, κορασίδων και αγοριών, στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Για πρώτη φορά μετά το «ban» έπειτα από την εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 εθνικές ομάδες της Ρωσίας θα συμμετάσχουν σε διοργανώσεις της UEFA. H Εκτελεστική Επιτροπή της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας μετά την συνεδρίαση στη Λεμεσό ανακοίνωσε πως οι ρωσικές ομάδες ανήλικων, κορασίδων και αγοριών, θα γίνουν εκ νέου δεκτές στις διοργανώσεις της κατά τη διάρκεια αυτής της σεζόν.

«Η UEFA ήταν ο πρώτος αθλητικός οργανισμός που αντέδρασε στον πόλεμο στην Ουκρανία και ανέλαβε αποφασιστικά μέτρα τον Φεβρουάριο του 2022 - ανέστειλε όλες τις ρωσικές ομάδες από τις διοργανώσεις της, αφαιρώντας διοργανώσεις που είχαν προγραμματιστεί στη Ρωσία, όπως ο τελικός του UEFA Champions League στην Αγία Πετρούπολη και το UEFA Super Cup στο Καζάν, και ακυρώνοντας το συμβόλαιο χορηγίας της με την Gazprom.

Ωστόσο, η UEFA γνωρίζει επίσης ότι τα παιδιά δεν πρέπει να τιμωρούνται για ενέργειες των οποίων η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά στους ενήλικες και είναι πεπεισμένη ότι το ποδόσφαιρο δεν πρέπει ποτέ να σταματήσει να στέλνει μηνύματα ειρήνης και ελπίδας. Για αυτούς τους λόγους, η εκτελεστική επιτροπή της UEFA αποφάσισε ότι οι ρωσικές ομάδες ανήλικων παικτών θα γίνουν εκ νέου δεκτές στις διοργανώσεις της κατά τη διάρκεια αυτής της σεζόν», αναφέρει η UEFA.

🏟️ Other future host appointments:#U17WEURO: Northern Ireland 2026; Finland 2027.#U17EURO: Albania 2025; Estonia 2026; Latvia 2027.#U19WEURO: Bosnia and Herzegovina 2026; Hungary 2027.#U19EURO: Wales 2026; Israel 2027.



