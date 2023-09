Ο Κριστάνο Ρονάλντο στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα σε όσους τον θεωρούν τελειωμένο: «Αποδεικνύω ότι δεν τελείωσα, έχω ακόμα πολλά να δώσω».

Η Αλ Νασρ επικράτησε της Αλ Αχλί με σκορ 4-3 και πρωταγωνιστή τον Ρονάλντο, ο οποίος πέτυχε δύο γκολ στην αναμέτρηση. Πριν λίγες μέρες, μάλιστα, έγινε ο πρώτος παίκτης με 1.000 ματς αήττητος. Ο Πορτογάλος συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία στο άθλημα κι όπως φαίνεται έχει ακόμη πολλά να γράψει.

Χαρακτηριστικά είπε:

«Λένε ότι ο Ρονάλντο τελείωσε... αλλά δεν είναι αλήθεια. Θα συνεχίσω να παίζω μέχρι να πουν τα πόδια μου: "Κριστιάνο, τελείωσα". Έχω ακόμα πολλά να δώσω. Εξακολουθώ να λατρεύω το ποδόσφαιρο και να βάζω γκολ. Εξακολουθώ να μου αρέσει να νικάω. Λένε ότι τελείωσα, αλλά εξακολουθώ να αποδεικνύω ότι δεν είναι αλήθεια».



🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨



The legend Cristiano Ronaldo:



I still have a lot, I still love football, I still like scoring goals, I still love winning



They say I’m done but I’m still proving this is not true pic.twitter.com/imJ9oi0KUy