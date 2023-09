Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που είναι αήττητος σε 1.000 παιχνίδια.

Ακόμα ένα ρεκόρ έσπασε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, καθώς έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που είναι αήττητος σε 1.000 ματς τόσο σε συλλογικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Σύμφωνα με τη Διεθνή Ομοσπονδία Ιστορίας και Στατιστικής του Ποδοσφαίρου (IFFHS), ο Πορτογάλος super star έχει καταγράψει 776 νίκες και 224 ισοπαλίες. Στο ρεκόρ αυτό έφτασε μετά την αναμέτρηση της Αλ Νασρ απέναντι στην Περσέπολις, στην οποία η ομάδα του Ρονάλντο επικράτησε με 2-0, για την πρώτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Champions League της Ασίας.

Κάπως έτσι ο Ρονάλντο μετρά 776 νίκες και 224 ισοπαλίες.

