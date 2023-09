Ιρανοί θαυμαστές του Κριστιάνο Ρονάλντο έκαναν αποθεωτική υποδοχή στην αποστολή της Αλ Νασρ στην Τεχεράνη και λόγω της μαζικής παρουσίας τους ακυρώθηκε η προπόνηση.

Στην Τεχεράνη βρίσκεται η Αλ Νασρ για την αναμέτρηση με την Περσέπολις, για τους ομίλους του Champions League Ασίας. Πλήθος Ιρανών φιλάθλων και φαν του Κριστιάνο Ρονάλντο βγήκαν στους δρόμους για να υποδεχτούν και να αποθεώσουν τον Πορτογάλο σούπερ σταρ που ήταν στο πούλμαν με την υπόλοιπη αποστολή.

Λόγω της μαζικής παρουσίας στο ξενοδοχείο που κατέκλυσε η αποστολή των Σαουδαράβων ακυρώθηκε η προπόνηση της ομάδας του CR7, καθώς οι Αρχές έκριναν πως η κατάσταση ήταν εκτός ελέγχου.

This is the reception Cristiano Ronaldo and Al-Nassr received in Iran 😳 (via @AlNassrFC ) pic.twitter.com/mhxa8kVDNV

🚨 Al-Nassr have had to cancel their training session in Iran because of the crowding to see Cristiano Ronaldo! 🇮🇷🚌



Al-Nassr are in Iran to play the Asian Champions League tomorrow.



(📸 @tasnimsport / @Nfcdiario) pic.twitter.com/R0f3ddP0cy