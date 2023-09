Ντουμπράφκα για το σκληρό φάουλ του Κριστιάνο: «Έκλεισα τα μάτια και προσευχήθηκα να μην με χτυπήσει στο πρόσωπο»

Ο Μάρτιν Ντουμπράφκα αναφέρθηκε στο σκληρό τάκλιν που δέχθηκε από τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έκανε ένα πολύ σκληρό φάουλ στον άλλοτε συμπαίκτη του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μάρτιν Ντουμπράφκα! Ο Πορτογάλος έκανε... τσαφ στην καρδιά της περιοχής και στην προσπάθειά του να σκοράρει με τη δεύτερη, χτύπησε με τις τάπες τον παπουτσιών του τον Σλοβάκο στο πρόσωπο. Ευτυχώς ο 34χρονος δεν τραυματίστηκε, με τον CR7 να βλέπει φυσικά την κίτρινη κάρτα.

Μιλώντας για το δυνατό μαρκάρισμα τόνισε: «Ο Κριστιάνο με χτύπησε στον ώμο, το λαιμό και το στήθος. Έκλεισα τα μάτια μου και προσευχήθηκα στον Θεό να μην με χτυπήσει και στο πρόσωπο, όταν είδα το πόδι του να κατευθύνεται προς το μέρος μου. Έκλεισα τα μάτια μου αμέσως. Αυτές είναι οι καταστάσεις στις οποίες ο τερματοφύλακας κλείνει τα μάτια του και απλώς προσπαθεί να μπλοκάρει την μπάλα».

«Δεν τον κατηγορώ. Είναι ο αθλητισμός και το ποδόσφαιρο έτσι. Συνειδητοποιώ ότι ο Ρονάλντο με χτύπησε με το παπούτσι του και με ρώτησε μετά το περιστατικό: "Είσαι καλά;" αποδέχτηκε αυτό που συνέβη με αθλητικό πνεύμα. Προσπαθώ να έχω το μυαλό μου παρόν σε τέτοιες καταστάσεις. Το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα επαφής και σήμερα, με την παρουσία της τεχνολογίας VAR, δεν έχει νόημα να εμβαθύνω σε αυτό το θέμα», πρόσθεσε.

Martin Dubravka:



“If I were a fan, I would have also come to see Cristiano Ronaldo. I did not ask for the shirt from him, but I wrote to Cristiano and Bruno before and after the match, and they expressed their appreciation for our level.” pic.twitter.com/gOQuxXcTlY