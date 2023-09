Λίγο έλειψε να τραυματιστεί σοβαρά ο Μάρτιν Ντουμπράφκα από τη «σχαριά» του Κριστιάνο Ρονάλντο στο παιχνίδι ανάμεσα στη Σλοβακία και την Πορτογαλία.

Πολύ σκληρό φάουλ από τον Κριστιάνο Ρονάλντο απέναντι στον άλλοτε συμπαίκτη του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μάρτιν Ντουμπράφκα! Ο Πορτογάλος έκανε... τσαφ στην καρδιά της περιοχής και στην προσπάθειά του να σκοράρει με τη δεύτερη, χτύπησε με τις τάπες τον παπουτσιών του τον Σλοβάκο στο πρόσωπο. Ευτυχώς πάντως, ο 34χρονος δεν τραυματίστηκε, με τον CR7 να βλέπει φυσικά την κίτρινη κάρτα.

Cristiano Ronaldo and Martin Dubravka. The ref showed CR7 a yellow card, people are asking for a red. Thoughts? #Euro2024Qualifiers



