Ντεμπούτο με γκολ με την Κ21 της Γεωργίας ο Γκορντεζιάνι (vid)

Ιδανικό ντεμπούτο με την Κ21 της Γεωργίας έκανε ο Βασίλης Γκορντεζιάνι με τον επιθετικό του ΠΑΟΚ να σκοράρει με κεφαλιά στο 2-0 επί του Γιβραλτάρ.

Καλύτερο τρόπο για να ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του με την Κ21 της Γεωργίας δεν θα μπορούσε να σκεφτεί ο Βασίλης Γκορντεζιάνι. Ο νεαρός επιθετικός του ΠΑΟΚ κατάφερε να σκοράρει με κεφαλιά στην αναμέτρηση με το Γιβραλτάρ στο οποίο η Γεωργία επικράτησε με 2-0.

🇬🇪🇬🇮Vasilios Gordeziani scores on his youth international debut for Georgia!⚽️



A thumping header after a great cross from Rukhadze



Nifty little pass from Kvernadze setting up the assist🔥 pic.twitter.com/Hbd0BhsEc9