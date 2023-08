Όλο και πιο θλιβερός γίνεται ο απολογισμός της γηπεδικής τραγωδίας στη Μαδαγασκάρη, καθώς ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε στους 13, εκ των οποίων τα επτά ήταν παιδιά. Πάνω από 100 οι τραυματίες.

Η Μαδαγασκάρη ζει δραματικές ώρες μετά την τραγωδία στο γήπεδο «Μπαρέα», όπου δεκάδες ανθρώπων ποδοπατήθηκαν κι έχασαν τη ζωή τους κατά την είσοδό τους για την τελετή των 11ων Αγώνων των νησιών του Ινδικού Ωκεανού..

Το αρχικό ανακοινωθέν έκανε λόγο για 12 νεκρούς και 80 τραυματίες, αλλά οι φόβοι για περισσότερα θύματα επιβεβαιώθηκαν με το «TRT World» να αναφέρει πως επιβεβαιώθηκε ακόμα ένας θάνατος ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στους 13. Ακόμα πιο θλιβερό το γεγονός πως από αυτούς τους 13 τα επτά ήταν παιδιά.

Οι συνολικοί τραυματίες ξεπερνούν πλέον τους 100.

