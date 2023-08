Η μεταγραφή του στη Νάπολι αντί 36 εκατ. ευρώ θεωρείτο «κλεισμένη». Νωρίτερα, βρισκόταν στα ραντάρ του Big-6 της Premier League, όπως και της Μπαρτσελόνα. Ο Γκάμπρι Βέιγκα, όμως, το λαμπρό wonderkid της Θέλτα, επέλεξε στα 21 του τη Σαουδική Αραβία και την Αλ Αχλί.

Ξεκίνησε ως συλλογή βετεράνων αστέρων. Με διάσημους παίκτες άνω των 30 που είχαν ήδη τρέξει χιλιάδες χιλιόμετρα στα ευρωπαϊκά γήπεδα και την καριέρα τους, οι οποίοι θέλησαν να εξασφαλίσουν το ακριβότερο συμβόλαιο της καριέρας τους. Η μεταγραφική «απειλή» της Σαουδικής Αραβίας, όμως, αρχίζει και επεκτείνεται στον κόσμο των wonderkids, των ανερχόμενων σταρ που θεωρητικά ήταν έτοιμοι για το step-up στο κορυφαίο επίπεδο της Γηραιάς Ηπείρου.

Το πρώτο χτύπημα; Ο Γκάμπρι Βέιγκα. Ο Ισπανός μέσος της Θέλτα για τον οποίο έκαναν ουρά τον τελευταίο χρόνο τα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης, αψήφησε την προοπτική της Premier League, της Νάπολι ή της Μπαρτσελόνα και μετακομίζει στη Σαουδική Αραβία και την Αλ Αχλί!

Ο μέχρι πρότινος «κλεισμένος» από τους Παρτενοπέι χαφ (deal αξίας 36 εκατ. ευρώ), έκανε την ανατροπή και σύμφωνα με τους Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο και Φαμπρίτσιο Ρομάνο επέλεξε τον σαουδαραβικό σύλλογο, μετά και το μεθοδικό πρέσινγκ του που είχε ως αιχμή του δόρατος τον... προπονητή-wonderkid, Μάρτιν Γιάισλε, ο οποίος άφησε τον πάγκο της Ζάλτσμπουργκ νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι για να αναλάβει την Αλ Αχλί στα 35 του χρόνια.

Αυτό θα είναι, λοιπόν, το όγδοο σημαντικό deal του εν λόγω κλαμπ με παίκτες από την Ευρώπη, μετά τους Μεντί, Ντεμιράλ, Ιμπάνες, Κεσί, Σεν Μαξιμέν, Μαχρέζ, Φιρμίνο. Ίσως το πιο συμβολικό.



EXCLUSIVE: Gabri Veiga to Al Ahli, here we go! Bid accepted by Celta, player also said yes 🚨🟢🇸🇦



Coach Jaissle was crucial for Veiga to accept.



Al Ahli sign their secret top target.



Saudi side want to invest on world best talents — and now they also got the gem Gabri Veiga. pic.twitter.com/8xfOMyiUTS