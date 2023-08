Ένα μεγάλο σκάνδαλο του πορτογαλικού ποδοσφαίρου σάλας βγήκε στο φως με την υπαίτια Μπεναβέντε να τιμωρείται με υποβιβασμό εξαιτίας μιας... ύποπτης ήττας της πριν μερικούς μήνες.

Βαρύς ο πέλεκυς για τη Μπεναβέντε, η οποία τιμωρήθηκε με υποβιβασμό, αφού κρίθηκε πως συμμετείχε σε στημένο παιχνίδι που έκρινε το πρωτάθλημα futsal στην Πορτογαλία.

Συγκεκριμένα, η Μασάο κι αυτή διασταύρωσαν τα ξίφη τους τον Μάιο, με την πρώτη να χρειάζεται νίκη με 33 γκολ διαφορά για να κατακτήσει τον τίτλο την τελευταία αγωνιστική.

PESADO: Benavente castigado com descida, desclassificação do campeonato distrital de Santarém 22-23 e multa de 300€, por perder 0-60 contra o Mação, que foi campeão.



Benavente jogou com 3 atletas: 1 guardião e 2 futsalistas de campo nesse jogo em maio.pic.twitter.com/NEpiO8lfS3