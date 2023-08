Οργισμένος εμφανίστηκε στα social media ο Τζιμπρίλ Σισέ, ο οποίος καταγγέλλει ρατσιστική επίθεση σε βάρος του γιου του κατά τη διάρκεια του αγώνα Κ-16 μεταξύ Λίβερπουλ και Γιουβέντους, καλώντας τους Μπιανκονέρι να λάβουν δράση.

Θύμα ρατσιστικής επίθεσης έπεσε ο γιος του Τζιμπρίλ Σισέ, Πρινς Κόμπι, σε αγώνα με την Κ-16 της Λίβερπουλ απέναντι στην αντίστοιχη ομάδα της Γιουβέντους.

Ο παλαίμαχος θρύλος του Παναθηναϊκού κατήγγειλε μέσω twitter πως ένας παίκτης των Μπιανκονέρι αποκάλεσε τον γιο του «νέγρο» κατά τη διάρκεια αγώνα στο πλαίσιο του Salsburg Cup, υποχρεώνοντας τους ανθρώπους του αγγλικού συλλόγου να διακόψουν πρόωρα την αναμέτρηση σύμφωνα με τη «Gazzetta Dello Sport». Άλλα ιταλικά Μέσα αναφέρουν πως οι παίκτες των Reds αρνήθηκαν να δώσουν τα χέρια στους αντιπάλους τους μετά τη λήξη.

Στην ανάρτησή του, ο Σισέ κάλεσε τους ιθύνοντες της Γηραιάς Κυρίας να λάβουν αμέσως δράση για το περιστατικό, γράφοντας: «Γιουβέντους καλύτερα να κάνεις κάτι ΤΩΡΑ. Αυτό δεν είναι αποδεκτό» και συνέχισε λέγοντας:

«Ως εδώ. Κατά τη διάρκεια του αγώνα της Λίβερπουλ εναντίον της Γιουβέντους U16 (εκεί παίζει ο γιος μου) ένα παιδί από τη Γιουβέντους αποκάλεσε ένα άλλο από τη Λίβερπουλ «νέγρο». Το staff της Λίβερπουλ έπρεπε να σταματήσει το παιχνίδι. Γιουβέντους, τι θα κάνεις τώρα; Είναι κρίμα. Ένα 15χρονο παιδί. Η Γιουβέντους πρέπει να ενεργήσει αποφασιστικά και τώρα είναι κρίμα».

Ο 15χρονος Πρινς Κόμπι Σισέ ανήκει τα τελευταία χρόνια στα τμήματα υποδομής της Λίβερπουλ, με την οποία αγωνίστηκε επαγγελματικά ο πατέρας του κατακτώντας μεταξύ άλλων το Champions League του 2005, ενώ μέχρι στιγμής επιλέγει την Ουαλία από την πλευρά της μητέρας του για τα πρώτα του βήματα σε επίπεδο εθνικών ομάδων.

@juventusfc you better do something and NOW

It’s not acceptable @LFC 💪🏾💪🏾💪🏾 pic.twitter.com/fOeMYDVL43