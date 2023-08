Το πόδι του στη Σαουδική Αραβία πάτησε για πρώτη φορά ως παίκτης της Αλ Χιλάλ ο Νεϊμάρ, ο οποίος γνώρισε την αποθέωση.

Στους... ρυθμούς του Νεϊμάρ κινείται η Αλ Χιλάλ, η οποία έφερε εις πέρας τη δύσκολη αποστολή κι έκανε κι επίσημα δικό της τον Βραζιλιάνο σταρ.

Ο «Νέι» μάλιστα απόψε (18/08) έφτασε στη Σαουδική Αραβία, στο νέο του σπίτι, με πλήθος κόσμου να μαζεύεται στο αεροδρόμιο για να τον υποδεχθεί.

Η... γερή αποθέωση ωστόσο, αναμένεται να λάβει χώρα το Σάββατο (19/08), όταν ο 31χρονος θα παρουσιαστεί επίσημα στο κοινό της νέας του ομάδας μέσα στο γήπεδό της.

Watch: Brazilian footballer Neymar lands in Riyadh after signing with Saudi Arabia's @Alhilal_EN.https://t.co/IO4XpYlA6Q pic.twitter.com/iRCYGcpCH6