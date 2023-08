Η Αλ Χιλάλ ανακοίνωσε με καθέ επισημότητα την μεγάλη μεταγραφή του Νεϊμάρ και τον παρουσίασε με video. Στα 90 εκατομμύρια ευρώ το deal με την Παρί Σεν Ζερμέν.

Η Αλ Χιλάλ έριξε με κάθε επισημότητα μια από τις μεγαλύτερες μεταγραφικές «βόμβες» του καλοκαιριού. Οι Σαουδάραβες ανακοίνωσαν το «mega deal» για την απόκτηση του Νεϊμάρ και τον παρουσίασαν με ένα εντυωσιακό video, το οποίο καταλήγει με τον Βραζιλιάνο να λέει στην κάμερα: «Είμαι εδώ στη Σαουδική Αραβία, είμαι στην Αλ Χιλάλ».

Ο σούπερ σταρ της Σελεσάο έβαλε την υπογραφή του σε διετές συμβόλαιο, το οποίο δεν προβλέπει οψιόν επέκτασης για ακόμα ένα χρόνο. Το deal ανάμεσα στους Σαουδάραβες και την Παρί Σεν Ζερμέν έκλεισε στα 90 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται τα μπόνους. O 31χρονος θα πάρει 300 εκατομμύρια δολάρια σε αυτή την διετίας, ενώ με τα μπόνους και τις εμπορικές συμφωνίες μπορεί να φτάσει τα 400. Τη μεταγραφή δρομολόγησαν ο πατέρας του Νεϊμάρ και ο μεγαλο-ατζέντης Πίνι Ζάχαβι

“I am here in Saudi Arabia, i am HILALI 💙”@neymarjr #AlHilal

