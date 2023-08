Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο ο Μαροκινός τερματοφύλακας Γιασίν Μπόνο μπορεί να θεωρείται παίκτης της Αλ Χιλάλ με τη μεταγραφή του να ολοκληρώνεται σήμερα (17/08).

Ο Γιασίν Μπόνο στην Αλ Χιλάλ!

Ο διεθνής Μαροκινός τερματοφύλακας κλείνει όπως όλα δείχνουν το κεφάλαιο: Σεβίλλη και ετοιμάζει τα πράγματά του για τη Σαουδική Αραβία προκειμένου να ενταχθεί στην Αλ Χιλάλ του Νεϊμάρ.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο σήμερα (17/08) θα ελεγθούν τα έγγραφα για τον 32χρονου κίπερ και θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στην ομάδα της Saudi Pro League για τρία χρόνια.

Η Σεβίλλη συμφώνησε την Τρίτη με την Αλ Χιλάλ σε ένα deal ύψους 21 εκατομμυρίων ευρώ και έχουν ήδη προγραμματιστεί οι ιατρικές εξετάσεις.

