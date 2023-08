Η Αυστραλία προκρίθηκε στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών, καθώς «λύγισε» τη Γαλλία στα πέναλτι και οι φίλαθλοι της πανηγύρισαν με την καρδιά τους σε πλατείες και... αεροπλάνα.

Η Αυστραλία πανηγύρισε μεγάλη πρόκριση στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών χάρη στη νίκη της επί της Γαλλίας στη διαδικασία των πέναλτι. Χιλιάδες κόσμου παρακολούθησε το ματς σε γιγαντοοθόνες που στήθηκαν σε πλατείες και πάρκα και όλοι μαζί πανηγύρισαν έξαλλα την μεγάλη επιτυχία της ομάδας τους.

AUSTRALIA FANS ARE GOING CRAZY IN SYDNEY 🇦🇺 #WorldCupWatchParty pic.twitter.com/Zm2UUefvyG

What a moment! 🙌🏻



Australia fans react to Cortnee Vine's winning penalty to send them into the semi-final!#AUSFRA | #AUS | #FRA | #FIFAWWC pic.twitter.com/hmjGViKKZQ