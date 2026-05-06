Η Αυστραλία ξεκίνησε την προετοιμασία για το Μουντιάλ 40 μέρες πριν - Τι γίνεται με όσους παίζουν στην Ευρώπη
Σχεδόν ένας μήνας έμεινε για την πρεμιέρα του Μουντιάλ του 2026 στα γήπεδα των ΗΠΑ, με την Αυστραλία να μπαίνει στη διοργάνωση στις 14 Ιουνίου όταν και θα αντιμετωπίσει την Τουρκία.
Ωστόσο τα «καγκουρό» έκαναν κάτι... πρωτόγνωρο. Αποφάσισαν να ξεκινήσουν την προετοιμασία τους 40 μέρες πριν (!) το παιχνίδι και συγκεκριμένα στις 4/5, όπου ο Τόνι Πόποβιτς θα έχει μαζί του συνολικά οκτώ παίκτες.
Όπως είπε ο 52χρονος προπονητής, ο λόγος που ξεκινά τόσο νωρίς η προετοιμασία και με αυτό τον αριθμό παικτών, είναι για να έχει ξεκάθαρη εικόνα ενόψει της 1ης Ιουνίου όταν θα ανακοινώσει την τελική αποστολή 26 παικτών.
Όσον αφορά τους παίκτες που βρίσκονται στην Ευρώπη, αυτή τη στιγμή τα πρωταθλήματα οδεύουν προς το φινάλε και μέχρι τότε δεν θα ενταχθούν οι συγκεκριμένοι παίκτες, ωστόσο από τη στιγμή που η λίγκα στην Αυστραλία ολοκληρώθηκε, ο Πόποβιτς πήρε από εκεί για να ξεκινήσει την προετοιμασία.
